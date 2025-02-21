台水招386名基層新血 月薪上看3.9萬元

台水今年預計招募386名生力軍，甄試簡章公告。（台水提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣自來水公司為補充基層人力，宣布今年度開出約386個基層職缺，已研議調整起薪，一般新進人員試用期滿支薪調整至近3.6萬元，電氣技術人員試用期滿支薪可達3.9萬元。

台水表示，今年度評價職位人員甄試簡章已在今日上網公告，不限年齡、性別，高中（職）畢業即可報名，預計錄取技術士316人、營運士70人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等7類，報名期間自今年3月6日起至17日止，一律採網路報名方式辦理。

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台水進一步指出，為吸引優秀專業人才，已研議調整起薪，一般新進人員試用期滿支薪將由3.2萬元調整至近3.6萬元；另為操作廠所用電需要，具有中級電氣技術人員資格，且錄取後實際擔任台水公司場站電氣技術人員者，薪資得予加級，試用期滿支薪更可達3.9萬元。

台水說明，本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗兩階段考試，共同科目1科及專業科目2科，初試測驗日期為今年5月10日、複試測驗日期為6月21日至22日。

各甄試類別考試科目、名額、報名方式、甄試期程及相關規範請參閱甄試簡章，各項職缺與相關訊息均以簡章為準。有意報考者可上甄試網站或至自來水全球資訊網查詢或下載列印。

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