看準非紅供應鏈潛力 郭智輝：籌組國家隊實現製造日不落國

經濟部長郭智輝表示，台灣優勢是能夠勝任非紅供應鏈的要角，經濟部將協助籌組國家隊，讓台灣實現製造業日不落國。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今出席企業經理協會時談及川普關稅效應，他直指，中國對美國威脅甚大，台灣優勢是能夠勝任非紅供應鏈的要角，在其中發掘機會，經濟部將協助籌組國家隊，讓台灣實現製造業日不落國。

郭智輝續指，經濟部以台灣為本，引進外商技術，去年關鍵外商投資額285億元創新高，在台設立約40家研發中心，帶動製造業投資5283億元。

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上述外商投資案包括：輝達來台研發5大AI核心技術，建置全球通用型GPU效能最強超級電腦Taipei-1；AMD研發AI軟硬體、3D異質整合、矽光子晶片等相關技術，還有英飛凌導入車用無線控制技術，研發汽車級通訊晶片及應用解決方案，以及美光研發全球最領先製程暨高頻寬記憶體（HBM）。

郭智輝說，除製造面外，經濟部同步強化國內IC設計研發能量，攻頂國際領先規格，開發取代紅色供應鏈的晶片，例如群聯電子的SSD解決方案通過NASA TRL-6認證，未來可望應用於太空資料中心建置。

談及經濟部2025年重點工作，郭智輝指出，要強化優勢產業的國際鏈結，透過發展民主供應鏈、分散市場等策略，並促進企業導入AI應用、培訓20萬AI人才，同時擴大扶植ESCO服務能量推動深度節能。

至於如何促進百工百業導入AI，郭智輝說明，經濟部目標是依據各大產業不同需求來開發訓練AI的應用工具，涵蓋10個台灣特色產業行業別，包括金屬機械、電子資訊、光電半導體、醫療、熱處理、石化、鋼鐵、觀光、商務及會展。

AI人才培訓方面，郭智輝表示，經濟部研析產業需求，訓練產業所需AI人才，與國際大廠合作引進公版教材，依產業別與對象開設培訓課程，並同步推動iPAS AI能力鑑定認證。

郭智輝總結，台灣是世界的關鍵，台灣將強化與民主夥伴的合作，推動半導體產業鏈的創新與升級，共同掌握科技發展的主導權，經濟部協助籌組國家隊，落實製造業的日不落國。

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