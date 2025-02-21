晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

敦泰：首季毛利率有望提升 預計買回3000張庫藏股

2025/02/21 19:50

敦泰董事長胡正大。（記者卓怡君攝）敦泰董事長胡正大。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕驅動IC廠敦泰（3545）今日召開法說會，敦泰董事長胡正大表示，第一季為傳統淡季，工作天數較少，加上部份客戶已於去年第四季提前備貨，預估第一季手機出貨量將較上季下滑，但其他非手機應用領域受到季節性影響較少，可望持平，因產品組合較好，預期第一季毛利率將有所提升。

敦泰董事會今日決議通過並公告，將於集中交易市場買回公司已發行普通股（庫藏股）3000張，預定買回日期2月24日至4月23日。

敦泰表示，新開發的下一代的 LCD IDC （TDDI），整合型觸控與驅動IC產品，在平板及車載的應用上已獲多家面板廠及終端品牌採用，預計第二季開始出貨爬升，對下半年毛利率將有所貢獻，此外，AMOLED Touch IC 除了在手機持續擴大市佔外，另外在摺疊手機、平板、NB、車載等多個領域不斷開發，並導入多個品牌客戶，下半年將成為公司營收及毛利率的成長來源，提升公司的長期獲利能力。

敦泰去年第四季的營收為41.88億元，季增9.8%，年增15.3% 。敦泰指出，去年第四季營收成長超乎預期，其中主要關鍵因素為AMOLED的應用，無論在手機，平板及中大尺寸產品的滲透率皆持續提升，使得Touch IC的出貨量持續創高，帶動去年第四季營收成長。至於LCD IDC （TDDI） 產品則符合預期，收入微幅成長。

由於產品組合的影響，使得去年第四季毛利率與第三季相比微幅下降，毛利率為21.4%，營業淨利為6900萬元，加上業外收入，稅後淨利為1.83億元，單季每股盈餘0.86元，為全年四個季度最高。

因為產品的推陳出新及新案的導入，不論是手機或非手機的應用領域裏，都有較好的成果，也推升敦泰去年全年的出貨量較前一年度大增26%，但受到LCD IDC （TDDI）手機產品價格持續下滑的影響，營收較前一年度僅增7.2%至145.4億元。

受惠於AMOLED滲透率的持續提升，帶動Touch IC出貨量大幅成長，使得敦泰去年全年毛利率提升至22.4%，營業毛利為32.6億元，年增20.3%。營業費用因投入研發新產品增加至30.9億元，營業淨利為1.679億元，年增36%。納入業外收入後， 去年稅後淨利為5.68億元，每股盈餘2.71元，年增61%。

敦泰電子董事會已決議通過2024年度股利分配案，將發放現金股利總額3.78億元。以2024年稅後淨利約5.68億元計算，約當於每股配發現金股利1.7元。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財