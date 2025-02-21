敦泰：首季毛利率有望提升 預計買回3000張庫藏股

敦泰董事長胡正大。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕驅動IC廠敦泰（3545）今日召開法說會，敦泰董事長胡正大表示，第一季為傳統淡季，工作天數較少，加上部份客戶已於去年第四季提前備貨，預估第一季手機出貨量將較上季下滑，但其他非手機應用領域受到季節性影響較少，可望持平，因產品組合較好，預期第一季毛利率將有所提升。

敦泰董事會今日決議通過並公告，將於集中交易市場買回公司已發行普通股（庫藏股）3000張，預定買回日期2月24日至4月23日。

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敦泰表示，新開發的下一代的 LCD IDC （TDDI），整合型觸控與驅動IC產品，在平板及車載的應用上已獲多家面板廠及終端品牌採用，預計第二季開始出貨爬升，對下半年毛利率將有所貢獻，此外，AMOLED Touch IC 除了在手機持續擴大市佔外，另外在摺疊手機、平板、NB、車載等多個領域不斷開發，並導入多個品牌客戶，下半年將成為公司營收及毛利率的成長來源，提升公司的長期獲利能力。

敦泰去年第四季的營收為41.88億元，季增9.8%，年增15.3% 。敦泰指出，去年第四季營收成長超乎預期，其中主要關鍵因素為AMOLED的應用，無論在手機，平板及中大尺寸產品的滲透率皆持續提升，使得Touch IC的出貨量持續創高，帶動去年第四季營收成長。至於LCD IDC （TDDI） 產品則符合預期，收入微幅成長。

由於產品組合的影響，使得去年第四季毛利率與第三季相比微幅下降，毛利率為21.4%，營業淨利為6900萬元，加上業外收入，稅後淨利為1.83億元，單季每股盈餘0.86元，為全年四個季度最高。

因為產品的推陳出新及新案的導入，不論是手機或非手機的應用領域裏，都有較好的成果，也推升敦泰去年全年的出貨量較前一年度大增26%，但受到LCD IDC （TDDI）手機產品價格持續下滑的影響，營收較前一年度僅增7.2%至145.4億元。

受惠於AMOLED滲透率的持續提升，帶動Touch IC出貨量大幅成長，使得敦泰去年全年毛利率提升至22.4%，營業毛利為32.6億元，年增20.3%。營業費用因投入研發新產品增加至30.9億元，營業淨利為1.679億元，年增36%。納入業外收入後， 去年稅後淨利為5.68億元，每股盈餘2.71元，年增61%。

敦泰電子董事會已決議通過2024年度股利分配案，將發放現金股利總額3.78億元。以2024年稅後淨利約5.68億元計算，約當於每股配發現金股利1.7元。

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