三商家購去年每股賺2.02元 擬配發1.5元現金股利

三商家購去年每股盈餘為2.02元，創3年來新高。（美廉社提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕三商家購（2945）今天舉行董事會，通過2024年合併營收達142.97億元，稅後淨利1.36億元，每股盈餘為2.02元，創3年來新高。董事會通過每股配發現金股利1.5元，以三商家購今天收盤價40.2元計算，現金殖利率約3.73%。

三商家購表示，今年美廉社展店重心放在加盟，目前有802家門市，其中加盟店於年底目標要達5成占比，同時延續「酒窖店型」及「進口店型」策略。

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酒窖店2024年有244家，今年目標要成長至400家；進口店型則是供應較多各類自辦進口的商品，約占總商品數的3成，較一般店型多1成，2024年僅有12家進口店型，今年目標會到200家。

去年併購「寵物好事」品牌後2024年底進軍雙北市拓點，目前有7家門市，今年預計再展7家店，也將再強化寵物好事貨架導入美廉社，發揮整合效益，讓消費者能在800多家門市輕鬆買到多元化的汪、喵寶貝商品，為營收再添動能。

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