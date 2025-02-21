第三屆永續金融先行者聯盟啟動 元大金攜手5家金控推淨零永續

第三屆永續金融先行者聯盟啟動，元大金攜手5家金控力推淨零永續，金管會主委彭金隆（右四）親自出席。 （記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策，元大金（2885）接棒聯盟第三屆輪值主席，今（21）日舉辦啟動記者會，金管會主委彭金隆親自出席，他指出，政府積極推動2050淨零轉型，感謝先行者聯盟成員發揮影響力，帶動各界投入淨零行動，促使永續金融的概念在國內落地生根，各工作群也為台灣的金融市場帶來更多創新機會，對未來的永續發展做出重要貢獻。

元大金、中信金（2891）、玉山金（2884）、第一金（2892）、國泰金（2882）、兆豐金（2886）聯盟成員，今日共同承諾積極深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大議題；在共同籌組的「淨零推動工作平台」六大工作群，也將配合主管機關政策，聚焦於強化政策與國際接軌、優化碳排資訊申報流程、建立產業碳排平均數據資料庫、建立永續人才培育機制與促進國際交流等方向努力，各個工作群將偕同金融公會及周邊單位，攜手促進國內永續金融發展。

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元大金總經理翁健表示，金融業不只是企業資金的提供者，更是企業永續轉型的驅動引擎，引領各產業實踐低碳轉型，而元大金擔任「培力與證照工作群」召集人，於2024年與證基會聯手催生國內首張國家永續金融證照，提供集團員工每人1300元報考證照補助，估計補助總金額上看1500萬元，期待能為台灣永續人才發展奠定堅實基礎。

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