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聘僱管理白領人才制度存漏洞遭監院糾正 勞動部4方向改善

2025/02/21 17:04

勞動部聘僱管理白領人才制度存漏洞，遭監察院糾正。（記者李靚慧攝）勞動部聘僱管理白領人才制度存漏洞，遭監察院糾正。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕以「藝術及演藝」專長受聘僱來臺的白領移工，人數已達3000人，但2022年2名肯亞籍白領移工，以藝術及演藝專業身分受聘僱來臺，卻淪為人口販運被害人，監察院通過糾正臺南市政府及勞動部，對此，遭糾正的勞動部表示，將從４面向改善。

監察委員紀惠容、葉大華調查「2名肯亞籍白領移工，以「藝術及演藝工作」的專業身分，受聘僱來臺從事白領工作，沒想到雇主不但沒依契約規定給付薪資，甚至要求從事未經許可的農業、清潔回收等藍領外籍移工工作，還扣留移工證件及剋扣工資。

雇主遭移工申訴後，臺南市政府勞工局前往檢查，檢查前竟先聯繫雇主、過程中未個別詢問，甚至還由移工雇主擔任翻譯，監察院抨擊「查察作為不具專業且流於形式」，因此予以糾正。

同樣遭糾正的勞動部，則是身為主管機關，卻未能掌握發生人口販運及移工遭受不合理對等情形，「難辭其咎」，對此，勞動部表示，將從４方向予以改善。

1、勞動部將與文化部檢討外國演藝人員審認標準，由於演藝工作型態多元，將研議法規修正的必要。

２、加強查核類似申請案件及不法仲介。勞動部113年6月訂定「藝術演藝工作許可疑慮案件之審查及查核作業」，針對有違法紀錄或給付低於3萬元薪資者加強審查，並限縮工作許可期限，同時要求地方政府加強查察，主動查處類此案件，發掘有無不法仲介從中剝削，嚴查嚴辦。

3、將檢討改善現行地方政府訪查人力結構。針對執行「外國專業人員工作許可查察業務實施計畫」的人力，未來將依地方政府實際需求增加補助，並檢討現行訪查人力結構並提升訪查人員職能，以強化訪查效能。

4、將提升訪查人員職能加強人口販運辨識訓練。未來將加強辦理教育訓練、個案研習，並針對藝術表演外國人精進訪查作法，由地方政府陪同訪查。

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