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台郡：今年力求轉虧為盈 明年AI業務營收倍增

2025/02/21 16:56

台郡召開法說會，隨著客戶新手機推出，預估下半年營運可較去年同期顯著成長，全年力拚轉虧為盈。（記者卓怡君攝）台郡召開法說會，隨著客戶新手機推出，預估下半年營運可較去年同期顯著成長，全年力拚轉虧為盈。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕軟板廠台郡（6269）今日召開線上法說會，由於去年為轉型陣痛期，去年全年陷入虧損，去年每股虧損2.56元，台郡表示，去年為營運谷底，今年力求轉虧為盈，目前積極發展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整，已切入AI伺服器供應鏈，預計明年營運可完全恢復到2021-2022年水準，明年AI伺服器相關應用業績可望翻倍。

台郡指出，配合主力客戶手機新品推出，今年下半年產能利用率可望明顯提升，下半年手機出貨量可較去年同期顯著增加。

台郡表示，原本公司布局5G高頻傳輸技術，卻因美中貿易戰，中國市場並未大幅採用，公司已轉型並聚焦AI應用，AI伺服器機櫃存在空間與散熱問題，台郡提出薄化MPI與LCP軟板整合解決方案，取代傳統傳輸方式，已獲得主力客戶採用並少量出貨，預計AI伺服器今年營收比重為高個位數百分比，明年營收可翻倍成長。

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