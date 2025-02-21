雄獅:今年團費約漲1成 歐洲訂單已接到暑假

雄獅表示，旅客開始傾向前往二、三線城市或冷門國家體驗深度旅遊，運動旅遊也是重點項目。（雄獅提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕疫後旅遊需求熱絡，雄獅（2731）旅行社總經理賴一青表示，受惠於航班增加，今年旅遊需求持續熱絡，今年團費只會增加，不會下降，整體增幅至少10%，長程線包括美加、歐洲訂單能見度已到暑假檔期。

賴一青表示，2023~2024年旅遊業受惠於疫後紅利，市場強勁復甦，且隨著航空公司航班逐步恢復，在多條航線增加航班，讓業者在產品規劃與包裝上更具靈活度，市場需求進一步擴大。

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雄獅旅遊預估，今年旅遊需求將持續熱絡，樂觀看待疫後旅遊紅利商機延續，日本和東南亞訂單已到4、5月，歐洲訂單能見度已至7月，美加、紐澳暑假檔期也陸續進單。

日本市場受惠於2025年大阪萬國博覽會，包括神戶、高松、松山等航點將增加航班，每個月將增加至少1萬個位置，半年可銷售機位將達10萬個，量體大增，也為旅遊市場帶來巨大成長動能。

雄獅也觀察，旅客開始傾向前往二、三線城市或冷門國家體驗深度旅遊，如北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快，運動旅遊也是重點項目，像去年富士山登山團人數逾1200人，今年可望成長3成。

獎勵旅遊及客製小包團也有成長趨勢、深度與主題旅遊夯，雄獅過去兩年已為超過千家的企業客戶舉辦獎勵旅遊；「客製迷你小團」需求也持續成長，多為家族親友、10人以下，去年服務人數較前年成長超過1成，今年可望成長逾2成。

賴一青表示，今年機票、飯店、車資成本還是上漲、且台幣疲弱，估計今年整體團費漲幅將達10%，義大利團體旅遊價格最高會漲到2成，整體而言，2025年的團費平均價格較疫情前至少漲了3成。

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