台中新光三越停業2年？官方否認

台中新光三越氣爆後，新光三越建築師及營造團隊進場勘驗，強調會加快完成安全評估及防護，盡速後續復原作業。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆發生至今第9日，傳出將停業2年進行封館整修，對此，新光三越否認，強調會優先關注近4000名館內員工的工作權，建築師公會也提出大樓主結構沒有受到傷害，建築師及營造團隊今天已經進場勘驗，加快完成安全評估及防護工作，盡速後續復原作業。

都發局也表示，今日已收到新光三越檢送「建築物安全評估人員進出計畫」，都發局已派專人辦理並備查在案。

請繼續往下閱讀...

針對新光三越氣爆之後，何時可開放讓廠商、員工進入，都發局表示，基於公共安全，已於2月16日發文通知新光三越，因該大樓部分樓層結構受損及升降設備變形，安全有疑慮，如果人員要進出，請新光三越公司委由建築師或專業技師確認出入動線範圍及所涉及樓層結構、昇降設備及相關室內空間等安全無虞，再依評估結果是否須施作安全防護，並向都發局備查後，再經檢、警、消單位申請同意，由新光三越公司確認進入方式，才可以進入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法