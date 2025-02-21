加速佈局光電新領域 富采宣布晶電、隆達合併

富采宣布，旗下晶元光電、隆達電子將合併為單一子公司。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）今日在法說會中宣布旗下晶元光電、隆達電子將合併為單一子公司，合併基準日暫定為2025年10月1日。對此，董事長彭双浪表示，此舉意在加速集團推動光電新領域與加值方案的事業佈局，鞏固企業發展基礎並強化長期營運方向，由於此計畫屬於富采內部組織優化與行政調整，不影響公司股東權益，

有鑑於LED光電產業競爭日趨激烈，加上紅海市場仍有價格戰衝擊，為提升台灣產業國際競爭力，晶元光電與隆達電子於2021年1月6日攜手合作成立富采控股，藉由整合雙方的技術優勢與資源，發揮上下游合作綜效，透過階段性的調整，達到優化集合運作、組織合作的綜效。

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富采現任董事長彭双浪於2023年6月第2屆董事中，帶領新經營團隊正式上任，更進一步學習國際標竿企業的管理思維及運作模式，推行「One Ennostar（一個富采）」理念，加速集團的整合與融合，推動集團一致的營運價值觀，帶動作業準則標準化與流程效率化，並盤點全球生產基地與轉投資公司，提升資產活化與營運效率。

彭双浪從2023年6月即開始積極推動「雙加值引擎」策略，從場域加值與方案加值兩大方向轉型升級，聚焦發展高附加價值的「3+1」應用，包括車用、先進顯示、智能感測以及光通訊、高轉換效率三五族太陽能電池等新領域，以強化富采於光電半導體產業的競爭優勢，並於2024年7月促成晶電、隆達兩家子公司董事長對調，強化集團整合效能。

彭双浪認為，後續面對具高度挑戰的營運環境，富采光電的整合將更有效地利用上下游資源，加速研發、推動光電新領域高附加價值產品，市場定位將從過去的LED產品製造商、元件供應商，透過深化應用場域與方案加值，5年後將徹底蛻變為車用光電方案商與新光電技術整合商，構建光電場域服務生態鏈，打造客戶最佳價值體驗。

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