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智原估Q1營收季增逾150％ 創新高

2025/02/21 15:19

智原對首季看法樂觀。（取自官網）智原對首季看法樂觀。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）今日召開法說會，對首季營運釋出樂觀看法，因先進封裝量產及委託設計營收帶動下大增，智原預估首季營收可望季增逾150%，創單季歷史新高，不過，因先進封裝業務毛利率偏低，首季毛利率恐下滑至20-23%。

智原公布去年第四季合併財務報表，合併營收為29.5億元，季增2%，年增5%，毛利率為42.8%，歸屬於母公司業主之淨利為2.4億元，基本每股盈餘為0.91元。去年全年合併營收為110.6億元，年減8%，毛利率為45.7%，全年歸屬於母公司業主之稅後淨利為10.4億元，基本每股盈餘為4.04元。

回顧去年第四季IP營收季減1%，年增27%，達4.4億元，委託設計服務（NRE） 受到部分設計案認列時程遞延影響季減49%，年增11%，達3.3億元，量產收入在先進封裝設計案挹注下較上季成長22%，達到21.8億元。

智原去年全年IP及NRE營收持續成長，雙雙寫下連四年創新高紀錄，量產營收受到庫存調整影響較去年下降18%達72.6億元。毛利率較去年上升1.3個百分點至45.7%，營業利益率為9.7%。

智原表示，去年無論在製程技術、研發資源或夥伴合作上都有很大進展，公司透過策略投資及併購擴大營業範疇及潛在市場，為公司帶來新的商機並快速累積先進製程及先進封裝委託設計案。

智原現在的核心業務已由IP及成熟製程快速拓展為六個項目，新增項目包括先進製程、2.5D封裝、3D封裝及晶片實體設計服務 ; 尤其是2.5D封裝，在指標性專案成功進入量產後，智原的先進封裝一站式統籌平台獲得市場迴響，無論在供應鏈縱向整合還是橫向採購，公司都有能力為客戶提供服務，而全面性的商務模式也使得先進封裝及AI應用成為今年營收成長的關鍵之一。

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