富采2024年每股淨損1.87元 較2023年改善

富采2024全年每股淨損1.87元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）今天公布2024年第4季與全年財報，管理層於法說會表示，去年第4季由於客戶於年底進行庫存調整，加上傳統淡季效應影響，消費性電子訂單需求趨緩，單季每股淨損0.85元，較2023年同期正成長1.16%，全年每股淨損1.87元，比2023年正成長79.26%。

富采去年第4季營收55.07億元，季減17.7%、年減1.2%，關於各項產品的營收貢獻程度，一般應用類型產品佔60%，包括筆電、顯示器、手機背光20%、顯示看板18%、電視背光11%、其他%；加值應用類型產品佔40%，涵蓋車用20%、專業照明11%、感測應用9%。

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富采去年第4季合併毛利率9.4%，季減7.1個百分點、年增1.3個百分點；營益率-13%，季減11.2個百分點、年增1.8個百分點；稅後淨損6.23億元，季減8416.5%、年增84.3%；每股淨損0.85元，劣於前一季的每股盈餘0.01元，優於2023年第4季的每股淨損0.86元。

富采2024全年營收243.87億元、年增9.3%；毛利率13.6%、年增8.4個百分點；營益率-6.7%、年增11.2個百分點；稅後淨損13.85億元、年增79.6%；每股淨損1.87元，大幅優於2023全年的每股淨損9.02元、年增79.26%。

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