2027人形機器人出貨達50萬台完全是「膨風」！高盛揭真實數字

高盛的模型，2027年全球人形機器人出貨量預計為7.6萬台，遠低於市場普遍預期的50萬台的水平。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年來，人形機器人概念股，股價大漲48%，當市場沉浸在人形機器人的超預期進展時，高盛潑起了冷水，高盛報告指出，目前市場對人形機器人產業極度樂觀，根據高盛的模型，2027年全球人形機器人出貨量預計為7.6萬台，遠低於市場普遍預期的50萬台的水平，高盛認為要等到2032年全球人形機器人出貨量才有可能達到50.2萬台，並警告指出，如今的市場表現可能已經提前透支了未來幾年的成長空間。

外媒報導，人形機器人供應鏈股票今年迄今平均上漲了48%，高盛認為這是基於市場可能已經按照2027年50萬台的出貨量，和40倍的本益比對相關供應鏈公司的股價進行了定價。

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高盛警告人形機器人供應鏈在超漲下，一旦有風吹草動，未來恐面臨漲多拉回壓力。

市場認為，鑑於人形機器人在製造業、服務業、養老等領域的巨大潛力，只要功能和成本符合市場需求，全球出貨量最終將達到100萬台。

但高盛預計，實現100萬台的時間點，在基本情境下，預計在2034-2035年實現，樂觀情境下也要到2030-2031年，最樂觀的情境則為2028-2029年。

高盛認為，市場目前對人形機器人供應鏈股票的市值方式是「核心業務市值+人形機器人市值」。

其中核心業務估值是指公司現有的業務機會、市場佔有率和利潤率。另外則包括公司透過機器人產品可能帶來的額外成長，這取決於幾個因素，例如對全球人形機器人出貨量、公司市佔、產品淨利潤率和遠期本益比的假設。

但是這些潛在的增值機會也有風險，一旦人形機器人技術進展不如預期，那麼這些增值預期就可能落空。例如人形機器人的基礎模型和硬體瓶頸，會直接影響市場對這些公司的預期，進而影響股票的市值。回顧早期電動車等技術的爆發階段，當時部分股票的本益比一度高達120倍。

高盛報告指出，雖然人形機器人正在快速發展，但整體技術仍未達到工業或消費領域大規模應用的要求，報告指出，目前，人形機器人的發展仍存在一些障礙，例如缺乏訓練所需的原始數據。

鑑於這一需求，許多企業紛紛做出回應，例如，輝達推出的Isaac GR00T Blueprint和Cosmos框架，能夠利用合成資料加速模型訓練，彌補這一不足。

最後，高盛認為，人形機器人技術的轉折點可能會出現在解決多個通用任務、高成功率和持續穩健性、快速推理等3個方面，在3大轉折點突破前，人形機器人恐難大量出貨。

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