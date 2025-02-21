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偷竊慣犯！美議員籲禁中國人進入國家實驗室

2025/02/21 14:27

中國竊取商業機密的案件層出不窮。（路透，本報合成）中國竊取商業機密的案件層出不窮。（路透，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前能源部官員和國家安全官員，在參議院能源與自然資源委員會的聽證會上強調，中國竊取太多美國的先進技術，美國應該考慮禁止中國公民進入國家實驗室。

《南華早報》21日報導，曾在川普第一個任期期間擔任能源部副部長，現為美國一家量子技術公司執行長達巴爾（Paul Dabbar）20日在聽證會上指出，中國已經成功偷了整整一代人，竊取美國的電池、電動汽車和半導體等技術的知識產權和創新，甚至試圖竊取未來的量子和核技術。他呼籲，美國政府應禁止中國公民進入美國國家實驗室。

美國阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）也支持禁止中國、古巴、伊朗、北韓和俄羅斯的公民，進入美國國家實驗室。除非他們證明進入美國國家實驗室的好處大於壞處，才能豁免。

報導稱，美國能源部下屬17個實驗室，在核武、清潔能源和人工智慧等各個領域發揮關鍵作用。柯頓指出，2023會計年度有高達8000名中國和俄羅斯公民，獲准進入美國的國家實驗室。

參議院能源與自然資源委員會主席、猶他州共和黨參議員邁克·李（Mike Lee）表示，中國透過千人計畫（招募海外人才）吸引菁英科學家，這些科學家是中國公民，但他們在西方接受培訓，在美國實驗室建立職業生涯，並在美國資助下合作開發美國技術。他直指，這是一個精心策劃的戰略，利用美國納稅人資助的專業知識為中國軍隊謀利。

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