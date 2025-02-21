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哭哭！南投唯一UNIQLO門市熄燈倒數 原址櫃位規劃曝光

2025/02/21 14:12

南投縣唯一的UNIQLO門市在南投市家樂福，服飾業者因租約到期將營業至2月23日。（記者劉濱銓攝）南投縣唯一的UNIQLO門市在南投市家樂福，服飾業者因租約到期將營業至2月23日。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣唯一的UNIQLO門市在南投市家樂福，惟服飾業者因租約到期，營運到2月23日就將熄燈撤櫃，消息一出引發民眾惋惜，網友也「哭哭」直呼傷心，對此，家樂福公關證實並表示，UNIQLO撤櫃後，因原址櫃位坪數較大，未來將規劃成餐廳與零售店，力拚暑假開張。

南投市家樂福位在市中心，緊鄰南投縣政府，是民眾採買、逛街、吃飯的重要賣場，店內還有UNIQLO、星巴克等知名連鎖企業進駐，惟近期UNIQLO官網卻公告因租約到期，南投唯一的UNIQLO分店將營業到23日的晚間10點，之後民眾就只能就近到彰化縣員林的大道店，或其他縣市選購。

家樂福公關表示，UNIQLO南投分店在家樂福賣場營運多年，惟服飾業者因租約到期結束營業，由於UNIQLO在賣場內使用坪數較大，撤櫃後的空間將規劃成餐廳與零售店，考量後續招商進駐與裝修時間較長，新櫃位的商家確定後就會對外公告，並希望能趕在暑假與民眾見面。

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