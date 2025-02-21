川普恐直接「賴掉」美債？「海湖莊園協議」謠言正流傳華爾街

市場浮現傳聞，稱美國總統川普可能會強制美國的外國債權人，將其持有的美國國債轉換為超長期債券，藉此減輕美國的債務負擔。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外國投資人持有美債總額持續減少，已成為市場關注焦點，如今市場正傳言，美國總統川普（Donald Trump）可能強制美國的外國債權人，將其持有的美國國債轉換為超長期債券，藉此減輕美國債務負擔，儘管這說法聽起來過於激進，甚至不值得深思，然而，在所謂的「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）的謠言開始廣為流傳後，一些華爾街人士已經開始聚焦相關議題。

《彭博》報導，擁有30多年市場經驗的Bianco Research創辦人比安科（Jim Bianco），在週四（20日）就召集了其客戶討論此事。比安科明確表示，上述情況在短期內不太可能發生，甚至可能永遠不會成真。但重點不在於它是否會發生，而在於川普的政策可能會在未來4年內徹底顛覆全球金融秩序，而華爾街需要未雨綢繆，為此事做好準備。

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「海湖莊園協議」這一術語，是對1985年的廣場協議（Plaza Accord）和1944年布雷頓森林協議（Bretton Woods Agreement）的借用，這2者都是現代全球經濟體系的重要里程碑，且都是以談判所在地的度假勝地來命名。

「海湖莊園協議」背後的許多想法，來自獲得川普提名主持白宮經濟顧問委員會的米倫（Stephen Miran）。米倫在2024年11月提出的政策報告中，提出了改革全球貿易體系的路線圖，強調要消除美元長期被高估，所導致的經濟失衡問題。

比安科分析認為，對美國債務進行大規模重組的概念，是川普團隊計劃透過關稅改革全球貿易、削弱美元，以及最終降低借貸成本的一部分，其終極目標是讓美國產業在全球競爭中獲得更公平的競爭環境。而該計畫的主要內容，就包含建立主權財富基金，以及要求美國盟友承擔更多比例的安全支出。

比安科在長達1小時的網路研討會上對聽眾們表示：「你必須開始放大格局思考，也得必須開始大膽思考現正所發生的事情」、「海湖莊園協議不是真正的協議，而是一個概念，它是一個計劃，目的是從根本上重塑部分金融體系。」

比安科認為，米倫和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的立場，看起來是相似的，「整個想法是希望降低美元價值、降低利率，並減輕美國的債務負擔，而這正是他們試圖達成的目標。」

比安科在演講中，也引用了前瑞士信貸集團（Credit Suisse ）策略師波扎爾（Zoltan Pozsar）的研究報告。波扎爾的關鍵觀點之一是，其他國家應該為美國提供的安全與穩定付出更多代價。其中一種可能的做法是，要求這些國家將部分美國國債換成100年期的「不可交易零息票債券」，若這些國家需要資金，聯準會可以透過貸款機制暫時提供現金支持。

不過比安科強調，這類債務互換可能不會真正發生，即便美國考慮推行此舉，也需要廣泛的國際合作，且可能對全球金融穩定造成影響。儘管這些想法看似激進，不過比安科認為，關鍵在於，市場應該認真對待這些變化的可能性，而不是單純將其視為誇大其詞的言論，這也是他與客戶討論這些想法的目的。

比安科說：「要認真看待這些提議，但不一定要照字面意思去解讀」、「如果川普都敢和北約（NATO）鬧翻，那麼他為什麼不可能顛覆全球金融體系？」

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