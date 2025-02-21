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川普威逼台灣半導體 吳東亮：盼成立國家隊助TeamTaiwan重返核心

2025/02/21 13:11

工商協進會理事長吳東亮表示，工商協進會也將持續與政府配合，讓TeamTaiwan 重回世界舞台的核心。（記者廖家寧攝）工商協進會理事長吳東亮表示，工商協進會也將持續與政府配合，讓TeamTaiwan 重回世界舞台的核心。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普效應持續發酵，工商協進會理事長吳東亮表示，日前總統賴清德提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，也希望政府成立「國家隊」，不要讓企業單打獨鬥，工商協進會也將持續與政府配合，讓TeamTaiwan 重回世界舞台的核心。

工商協進會今舉辦媒體聯誼餐會，吳東亮致詞表示，展望 2025 年，台灣憑藉著晶片先進的製造技術，在全球產業供應鏈中占有舉足輕重的關鍵地位，發展前景依然看好。

吳東亮續說，然而，全球政經情勢受到美國新政局與 AI 新科技的影響，進入世界秩序重整與資源重分配的狀態，各界不免憂心忡忡，協進會也自發性舉辦「川普 2.0 對台灣及世界的影響」講座。

吳東亮表示，也希望政府成立國家隊，不要讓企業單打獨鬥。日前總統賴清德提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，協進會期盼未來台灣可以透過這個倡議，擴大國際合作，為全球科技與經濟發展做出積極貢獻。

吳東亮表示，工商協進會也將持續與政府配合，協助台灣企業洞燭機先、超前部署，讓TeamTaiwan 重回世界舞台的核心。

吳東亮指出，新的一年，協進會會已經規劃在3月前往日本東京參加東亞經濟會議、5月前往關西拜會關經連、中經聯等友會，並參觀大阪世博會；7月前往菲律賓參加亞洲企業高峰會（ABS）。

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