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焦點股》欣興：法說前夕 帶量站上月線

2025/02/21 12:15

欣興董事長曾子章認為今年ABF載板市場可望回溫。（記者卓怡君攝）欣興董事長曾子章認為今年ABF載板市場可望回溫。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕在AI伺服器、高階800G交換器等高階應用帶動下，今年ABF載板需求有望提升，法人看好欣興（3037）受惠高階AI伺服器載板市場需求較為強勁，整體產業稼動率已較去年明顯回升，在新世代AI伺服器與遊戲GPU出貨帶動下，欣興今年營運有望轉強。

欣興股價早盤一度翻黑，之後一波急漲，高低震幅逾5%，截至11:47左右，欣興股價上漲3.14%，暫報131.5元，帶量突破月線反壓，成交量已超越昨日全天成交量。

欣興為因應客戶需求持續擴產，去年第4季輝達AI板新品開始貢獻營收，欣興預期，AI相關產品今年可望明顯成長，本月26日召開法說會將進一步說明後市展望。

日本IC載板大廠揖斐電（Ibiden）日前指出ABF載板市況已經觸底，但復甦較預期緩慢，整體市場復甦可能要到下半年，其中AI伺服器、高階800G交換器需求穩健，但一般伺服器、PC/NB 與消費性的網通產品需求較為平緩。

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