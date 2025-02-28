LTN經濟通》電動車業奇兵 因有沙國金主護體？

在美國競爭對手陸續倒下之際，電動車廠Lucid迄今仍屹立不搖。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車產業在最近幾年陷入寒冬，主要受市場需求放緩，以及特斯拉開啟的價格戰衝擊，市場競爭更加激烈，在這過程中，不少美國電動車廠黯然退場，如美國電動汽車製造商Fisker於2024年中聲請破產保護，有「鴻海電動車夥伴」稱號的美國電動車新創企業Lordstown Motors，更是早在2023年中就破產，但有「特斯拉殺手」稱號的電動車廠Lucid卻屹立不搖，分析師甚至看好其股價能在2025年上漲9成，這背後原因就是Lucid有著大金主─沙烏地阿拉伯，這也不免讓人好奇，沙國為何這麼支持Lucid？

Benchmark分析師萊格 （Mickey Legg）在2025年2月中旬，對Lucid股價給出了最新評級「買入」，以及每股5美元的目標價，有鑑於Lucid股價在2月21日收在3.06美元，這意味著Lucid還有近6成的漲幅空間。

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不過在追蹤Lucid股票的13名華爾街分析師中，只有萊格給予買入評級，其他8人給予「持有」，還有4人給予「賣出」，根據FactSet 數據，Lucid的平均目標價約為2.60美元，截至2月12日，Lucid 股價在過去 12 個月跌幅高達25%。

這背後原因是市場對電動車需求增長放緩，以及競爭加劇的擔憂，減少了投資者對電動車新創企業的熱情。數據顯示，2024年美國消費者購買了約130 萬輛純電動汽車，雖然高於2023年的120萬輛，但年增率約7%，明顯低於2023年的46%。

不過萊格預計，2025年及之後美國的電動車市場成長將會加速。而萊格看好Lucid 的理由在於，他認為Lucid 具備良好的市場定位，能獲得可觀的市占率，這基於先進技術、充裕的資金流動性與融資管道，還有屢獲獎項的車款，以及高度整合的製造能力，另外還有一項原因，就是Lucid和沙烏地阿拉伯的投資與合作夥伴關係。

Lucid Air已經從2021年9月開始交車，Lucid藉此獲得「特斯拉殺手」的稱號。（法新社）

沙國承諾採購10萬輛

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）是Lucid最大股東，持股高達約60%。而沙國資金對Lucid的發展相當重要，截至2025年2月，Lucid 已消耗約 110 億美元現金來發展業務。而華爾街預測，Lucid 在 2025 和 2026 年，將再使用約 70 億美元。

此外，沙烏地阿拉伯政府已同意在 2022 至 2032 年期間，購買 10 萬輛 Lucid 電動車。Lucid在2024 年於全球交付了 1萬241 輛電動車，雖然Lucid並沒有公布各地區的銷售數據，但沙國就占了Lucid於2024 年前3季總銷量的近25%，可見要是沒有沙國，Lucid或許早就和其他同行一樣黯然收攤。

成立於2007年的Lucid，公司最初的名字叫做Atieva，主要業務在開發電動車電池技術上，希望成為電動車領域的供應商，但之後Atieva意識到電動車市場的增長潛力，因此轉向生產電動車，成為電動車製造商。

於是在2016年時，Atieva進行了轉型策略，不只將公司更名為Lucid Motors，同年更發布了首款車型Lucid Air，在當時的時空背景下，Lucid Air是100秒加速度最快、續航最長的純電動車，因此一度被外界稱為「特斯拉殺手」，而Lucid Air已經從2021年9月開始交車。

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）是Lucid最大股東，持股高達約60%。（彭博）

沙國《願景2030》成就Lucid

沙國公共投資基金最早向Lucid的投資，可追溯到2018年9月，當時宣布注資超過10億美元。《路透》在同年8月的報導中，引述消息人士說法，指出沙國公共投資基金根據條款，可以向Lucid投資10億美元並獲得多數股權。

為何沙國這麼支持Lucid？背後原因或許與沙國在2016年所提出的《願景2030》計畫有關，在當時，石油佔沙國出口收入約8成，比重相當高，沙國希望藉由《願景2030》計畫，來多元化經濟，減少對石油收入的依賴，因此積極推進電動車產業發展。

在這個「大金主」的支持下，Lucid未受電動車市場寒冬的影響，於2023年9月在沙國開設了首家海外工廠，初期年產能目標為5000輛，未來年產能上看15.5萬輛。Lucid有2座工廠，另1座位於美國亞利桑那州，年產量為35萬輛。

Lucid在沙國的工廠後來在2025年1月，獲得「在沙烏地製造計畫」（Made in Saudi）的認證，是加入該計畫的首家全球汽車製造公司。沙國於2021年3月啟動了「在沙烏地製造計畫」，目的是要推廣沙國的國內產品和服務，鼓勵本土消費，並促進非石油出口，此政策配合沙國更廣泛的工業策略，也就是在2025年時，將工業部門對GDP的貢獻度提升至20%，這是目前工業基礎的3倍，同時支持《願景2030》的目標，也就是透過促進電動車製造等高價值產業，來減少經濟對於石油的依賴。

Lucid2023年9月在沙國開設了首家海外工廠，未來年產能上看15.5萬輛。圖為Lucid位於美國亞利桑那州的製造工廠。（路透）

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