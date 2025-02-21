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市值型的高股息？分析師建議「這支」現在最適合入手

2025/02/21 09:39

從中長期趨勢來看，AI半導體產業仍然是市場主流，「含積量高的市值型ETF」交易量持續湧入。（法新社資料照）從中長期趨勢來看，AI半導體產業仍然是市場主流，「含積量高的市值型ETF」交易量持續湧入。（法新社資料照）

〔記者林家薇／台北報導〕美國總統川普上任後迅速對全球半導體市場釋出強硬態度，不僅點名台灣「搶走」美國晶片生意，甚至揚言修改《晶片法案》補助條件，對海外晶片廠設下更嚴格的門檻。這讓台積電即便在技術與市場份額上仍居領導地位，但未來在美國政策影響下，還能否持續一枝獨秀，成為市場關注的焦點，值得關注。

但從中長期趨勢來看，AI半導體產業仍然是市場主流，市場也直接反映了投資人心理走向，如「含積量高的市值型ETF」交易量持續湧入，顯示出與其擔心短期政策變數，投資人更著眼於長線的產業發展。

而備受小額投資者青睞的00905，將於3月14日啟動「收益平準金」機制，此舉旨在防止因基金規模擴大而導致的配息稀釋現象，確保投資者能獲得更為合理且穩定的收益分配。

再回顧00905除了在過去一年的報酬率突破40%，且截至2/19收盤價為14元，入手一張不到兩萬元，價格相當親民，

從指數設計面來看，00905的多因子選股策略，透過整合品質（40%）、價值（30%）、動能（30%）三大因子，進行動態篩選，確保持股具備良好的財務結構與成長潛力。這種選股模式不僅讓00905在大盤上漲時能夠有效跟漲，在市場震盪時也能降低風險，維持穩健回報，故歷來更有市值型的高股息的美稱。

在全球市場充滿不確定性之際，選擇適當的投資工具變得尤為關鍵。00905憑藉其收益平準金機制保障配息穩定性，並透過Smart多因子選股策略提升投資組合的成長性。對於希望參與科技產業發展且資金有限的投資者而言，00905以其低投資門檻及季度配息特性，使長期投資策略更易實現，是投資者核心的配置選擇。

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