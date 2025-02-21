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高雄市平均工資六都排第四 電力及燃氣供應業工資最高

2025/02/21 09:24

高雄市平均工資六都排第四。（記者侯承旭攝）高雄市平均工資六都排第四。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕勞動部統計，高雄市去年底勞退新制平均提繳工資為4萬660元，薪資水準六都排第4。

根據勞退條例規定，在勞退新制中，雇主須按月替員工提繳不低於薪資6%的退休金於勞工個人專戶中，平均提繳工資多寡可看出各縣市或行業的薪資水準。

高雄市勞退新制平均提繳工資於去年6月突破4萬元大關，至去年底進一步提升至4萬660元，在六都中排名第4，低於台北市的5萬3582元、桃園市4萬5665元、新北市4萬3119元。高雄市平均提繳工資則高於台南市的3萬9599元及台中市3萬9011元。

整體而言，高雄市的工業部門平均提繳工資46006萬元，服務業部門約3萬7297元，工業部門的薪資水準是服務業的1.3倍。

進一步分析，高雄市各行業中，以住宿餐飲業的平均提繳工資最低，投保人數約4萬5000人，提繳工資2萬8544元；平均提繳工資最高的是電力及燃氣供應業，投保人數2632人，平均提繳工資8萬420元，是住宿餐飲業新資的2.88倍。

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