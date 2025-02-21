日本核心通膨達19個月高點 日銀升息預期增

日本1月核心消費者物價指數（CPI）年增3.2％，日銀升息預期增。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（21日）公佈的數據顯示，日本核心消費者物價指數（CPI）年增3.2％，達到19個月高點，強化了日本央行（BOJ，日銀）將繼續調升仍處於低位利率的預期。

《路透》報導，排除新鮮食品價格核心CPI在今年1月成長3.2％，超越了市場預測的3.1％中位數，從12月的3％漲幅進一步擴大。日本通膨率已連續3年超過央行的2％目標，顯示出不斷上升的通膨壓力，這也引發日銀政策制定者的強硬言論。

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日銀審議委員高田創（Hajime Takata）週三（19日）表示，利率維持在目前的低水位，可能太過冒險，並將通膨推得太高，呼籲日銀需要更高的利率。

排除新鮮食品、燃料成本的核心指數則在1月年增2.5％，這是自2024年3月漲2.9％以來，最快的年成長速度。這項指數被認為是衡量需求驅動通膨更好的指標，日銀持續密切關注這一數據。

市場考慮到日銀可能在持續的薪資上漲前景刺激消費者支出的情況下，以比原先預期更加激進的方式升息，推動近期日本債殖利率穩定上升。日銀1月將短期利率從0.25％上調至0.5％，反映出該行堅信日本在實現可持續的2％通膨目標方面正取得進展。

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）表示，如果薪資持續上漲並支撐消費，日銀準備好繼續升息。由於企業支出和消費強勁，日本經濟在去年最後1季成長2.8％，這也增強了日銀進一步升息的理由。

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