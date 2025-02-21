2大原因推動！國際油價連3漲

國際油價週四（20日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，美國汽油和蒸餾油庫存下降，而對俄羅斯供應中斷的擔憂，也支撐了油價。國際油價週四（20日）上漲，連續3個交易日收高。

紐約西德州中級原油3月交割價上漲32美分，或0.44%，收每桶72.57美元。

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交投更活躍的紐約西德州中級原油4月交割價則上漲 0.35%，至每桶 72.50 美元。

布蘭特原油4月交割價上漲44美分，或0.58%，收每桶76.48美元。

美國能源資訊署（EIA）週四表示，截至14日當週，美國原油庫存增加460萬桶，而路透社調查的分析師預期為增加 310 萬桶，而燃料庫存下降，因為煉油廠的季節性維護導致加工量下降。汽油庫存減少15.1萬桶，預期減少6000統；蒸餾油庫存減少210萬桶，預期減少160萬桶。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，原油庫存增幅略高於預期，但汽油庫存減少幅度適中，蒸餾油庫存減少幅度較大，使得總庫存水準保持平穩。

另一方面，俄羅斯和美國舉行烏克蘭戰爭爆發以來的首次會晤，旨在恢復關係並為結束衝突做好準備。然而，石油供應中斷使價格持續走高。烏克蘭能源部長加盧先科（German Galushchenko）稱，俄羅斯連夜襲擊了烏克蘭天然氣基礎設施，並破壞了天然氣生產設施。

而在之前，俄羅斯表示，週二烏克蘭無人機襲擊泵站後，CPC裏海石油管線的石油流量減少了30至40% ，該管線是是哈薩克原油出口的主要路線。

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