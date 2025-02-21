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25％汽車關稅來襲 ! BMW稱「根本不怕」靠這招化解

2025/02/21 14:00

面對川普將啟動25%汽車關稅，德國BMW早有對策化解。（法新社）面對川普將啟動25%汽車關稅，德國BMW早有對策化解。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當其他車商忙著向美國政府爭取豁免時，德國寶馬（BMW）卻異常淡定，根本不打算談特別關稅協議，更直言「根本不怕」，已有化解辦法。《路透》報導，BMW早已做好準備，無論美國總統川普是否真的對進口汽車加徵25%關稅，BMW都有辦法從容應對。

寶馬高層稱，以價值計算，寶馬是美國最大的汽車出口商，與美國政府官員關係良好。因此，無需達成特殊協議，即可避免美國關稅。如有需要，美國大型工廠也可提供更多本地生產的空間。

據報導，BMW在美國南卡羅來納州擁有全球產量最大的工廠，還是美國汽車出口價值最高的品牌，是中國、德國和英國等市場的主要出口工廠。因此，這讓BMW可以靈活調整產量，將更多生產轉回美國本地，輕鬆規避高額關稅。

專家指出，BMW有別於其他同行的從容應對新一輪汽車關稅，主要來自於生產布局、技術策略以及對市場需求的深刻理解，現在這種彈性策略正在獲得回報。

報導稱，長期以來BMW堅持「技術開放」做法，即建立能夠在燃油車、插電式混合動力汽車及純電動汽車之間切換的生產線，主要原因是美國民眾對駕駛系統偏好一直存在較大分歧，且未來還會持續下去。

川普預計最快在4月起對進口汽車加徵高達25%的關稅，倘若其他歐洲車商在美國未設有生產基地，那就是個大麻煩。因此近日市場傳出，福斯集團旗下的奧迪（Audi）和保時捷（Porsche）正考慮在美國本土建立首座生產基地。

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