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川普貿易戰發酵 ! 沃爾瑪業績亮「警示燈」 股價跌破百美元關卡

2025/02/21 11:22

沃爾瑪給出新的業績指引令市場失望，顯示該公司正受到不確定經濟環境衝擊。（彭博）沃爾瑪給出新的業績指引令市場失望，顯示該公司正受到不確定經濟環境衝擊。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）20日在美股盤前公布2025年會計年度第4季（截至1月31日） 與全年財報，儘管該季營收、獲利表現均優於華爾街分析師預期，但卻給出令人失望的財測。分析師指出，這跡象表明全球最大零售商、也是美國最大超市正受到不確定經濟環境衝擊。

RJ O’Brien and Associates董事總經理湯姆·菲茨帕特里克 （Tom Fitzpatrick）向《CNBC》表示，如果沃爾瑪給出了糟糕的業績指引，你就應該關注，這或許表明「普通消費者的消費能力已經耗盡」。

專家指出，沃爾瑪是美國經濟的「風向球」，不僅是沃爾瑪每週服務高達約2.7億顧客；與此同時，還是美國最大的私人雇主、截至2024年擁有160萬名員工。

沃爾瑪超市販售的商品價格極具競爭力，這對於苦於通貨膨脹的美國購物者產生了強大的吸引力，推動沃爾瑪（Walmart）2024年的銷售額和利潤再創佳績。然而，美國消費者消費狀態的不確定性以及關稅可能的衝擊已影響到其對2025年的預期。

沃爾瑪財務長雷尼（John David Rainey）表示，與消費者行為及全球經濟和地緣政治條件相關的不確定性仍然存在。沃爾瑪「不會完全免受」美國對墨西哥和加拿大、中國徵收新一輪新關稅的影響。

雷尼稱，沃爾瑪將「與供應商合作」，將依靠自有品牌，且在必要時進行供應鏈轉移，並試圖利用較低的成本，再將其「轉嫁給消費者」。

沃爾瑪預計，明年的淨銷售額將成長3-4%，這令希望增幅接近5%的分析師感到失望。美國銀行證券分析師羅伯特·歐姆斯（Robert Ohmes）和肯德爾·托斯卡諾（Kendall Toscano）表示，沃爾瑪獲利表現仍強勁，但低於預期。

2018年川普第一任任期時候，沃爾瑪曾警告稱，隨著川普對中國徵收新一輪關稅，它將提高洗髮精、自行車、食品等產品的價格。

當時沃爾瑪全球政府事務高級總監莎拉·F·索恩（Sarah F. Thorn）在2018年9月6日至美國貿易代表的一封信中提到，此輪關稅可能會影響大量不易替代的常見消費品，並直接拉高消費者價格，向美國企業和製造商徵稅。

因為沃爾瑪公佈低於預期的銷售前景，導致股價從歷史高點回落，昨（20日）盤前股價一度大跌8.09%，終場下跌6.53%、收97.21美元，創下自1月以來首次低於100美元的紀錄。

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