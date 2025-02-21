黃金衝破3000美元不是夢！華爾街立場曝光

週四（20日）黃金再寫下新紀錄。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（20日）黃金再寫下新紀錄，價格朝每盎司3000美元里程碑逐步靠近，而隨著黃金價格屢創新高，越來越多分析師認為，黃金很快就會突破每盎司3000美元。

週四現貨黃金價格一度來到每盎司2954.69美元，為今年迄今第10次歷史新高，且今年迄今黃金價格已上漲約12%。

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財經網站Investopedia報導，幾家華爾街公司已將黃金價格預測上調至每盎司3000美元或更高，例如高盛將黃金預測價，從每盎司2890美元上調至2025年底的3100美元，理由是「央行對黃金的結構性需求上升」，以及「投資者對將資產存放在避風港的新潮」。

此外本月早些時候，荷蘭國際銀行（ING）的分析師，預測今年第1季黃金價格將突破每盎司3000美元。

當然也不是每家公司都對黃金價格如此樂觀，摩根士丹利雖認為金價近期漲勢似乎「不可阻擋」，但預計今年第4季黃金價格可能會跌到每盎司2700美元，理由是俄羅斯與烏克蘭可能達成的和平協議，恐抑制推動金價上漲的央行需求。

不過川普上任後，喊出要對加拿大、墨西哥與中國開徵關稅的舉措，加劇了全球經濟擔憂，因此投資人更重視黃金的價值，穆迪分析公司更稱黃金飾「抵禦不確定性的永久避險工具」。

近期穆迪1份研究報告指出，公司對2026年底金價將達到3000美元的預測，反映了對經濟成長溫和下降的預期，和情況惡化的風險，也就是反映出主要市場的衰退風險。

報告指出：「歐洲和中國爭鋒相對的關稅錯舉，可能引發經濟衰退，這恐進一步推高金價。」不過金融市場認為，這種情況發生的可能性很低。

但荷蘭國際銀行同意這樣的觀點，指出貿易和關稅的不確定性，應該會持續推高金價，荷蘭銀行分析師更表示：「隨著川普重返白宮，不確定性和不可預測性正在上升，黃金將在這樣的環境中持續受益。」

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