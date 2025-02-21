年薪330萬起跳、還可在家上班！5大超夯AI工作曝光

Google上「AI 工作」（AI jobs）的搜尋量在近幾個月來激增，2025年1月達到了自2023年5月以來的最高水準。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管ChatGPT已問世近3年，但外界對於人工智慧（AI）領域的熱度絲毫未減，尤其在就業市場。Google上「AI 工作」（AI jobs）的搜尋量在近幾個月來激增，2025年1月達到了自2023年5月以來的最高水準，不少人擔心自己的職位是否會被更聰明、更高效的AI取代，不過AI創造的工作機會，可能比它所取代的還要多，外媒近期就整理出了2024年AI領域增長最快的5大職位，一些工作的年薪可達10萬美元（約330萬元新台幣）甚至更多，還可以在家上班。

《CNBC》報導，根據世界經濟論壇（WEF）在2020年的預測，到 2025 年底，AI 可能會取代約8500萬個工作機會，但同時也將創造約9700萬個新的工作機會。

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根據求職平台ZipRecruiter和Indeed向《CNBC》提供的數據，找出了AI領域成長最快的5個職位，這2個平台皆追蹤了2024年 AI 工作機會的增長趨勢、分析職缺數量，還有AI特定職缺占比提升情況。

這5個職位分別是：AI工程師（AI Engineer）、AI顧問（AI Consultant）、AI 研究員（AI Researcher）、AI 訓練師（AI Trainer）和AI 產品經理（AI Product Manager）。

根據ZipRecruiter提供的薪資數據，AI工程師年薪中位數達10萬6386美元（約351.3萬元新台幣），AI顧問為11萬3566美元（約375.1萬元新台幣）、AI 研究員則是11萬3102美元（約373.5萬元新台幣），AI 訓練師為6萬4984美元（約214.6萬元新台幣），至於AI 產品經理則是10萬3178美元（約340.7萬元新台幣）。

這5大AI職位都提供遠端工作機會。其中，AI 工程師、AI 顧問和 AI 研究員 也出現在 LinkedIn 近期發佈的「新興職位」報告中，該報告追蹤了2022至 2024 年間招聘增長最快的工作。

此外，儘管一些AI工作，像是AI工程師有要求學士學歷，但越來越多的AI職位更重視技術能力與作品實績，而非單純的學歷背景。知名人力資源顧問公司 Robert Half 的技術招聘總監薩頓（Ryan Sutton）去年曾向《CNBC》表示，技能導向招聘（Skills-Based Hiring）在AI產業已成為一大趨勢。

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