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美國務院官網 明白陳述中國強迫勞動及侵犯人權

2025/02/21 08:54

美國國務院近期更新官網關於中國的事實陳述，將焦點著重在美中經貿關係和戰略競爭。（路透資料照）美國國務院近期更新官網關於中國的事實陳述，將焦點著重在美中經貿關係和戰略競爭。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務院近期更新官網關於中國的事實陳述，將焦點著重在美中經貿關係和戰略競爭，點出中國的不公平貿易行為，以及美中貿易逆差，並刪除了在對中議題上與盟友合作，以及在文化、環保等議題上對中提供援助等內容。

《路透》報導，美國務院日前更新官網，在美台關係現況頁面刪除了長期以來的「不支持台獨」措辭，引發北京的不滿，而美國務院也修改了美中關係簡介的頁面，使用更強硬的措辭，再度引發關注。

美國務院官網寫道，戰略競爭是美國看待與中國關係的框架，以應對中國對美利益的直接挑戰，美國將根據互惠和公平的原則，解決與中國的關係。美方致力於阻止中國的侵略，對抗中國不公平貿易政策，反對中國的惡意網路活動，並將終結中國在全球販運吩坦尼的行動，降低中國對國際組織的操縱。

美國務院指出，中國有不公平貿易的行為，包括利用強迫勞動和大量國家補貼，使美企處於不利地位，並使企業成為中國侵犯人權的幫兇。

官網也提到，中國針對美國政府機構和關鍵基礎設施網路的行動，和以軍事為目的獲取美國尖端技術做出的努力。強調美國需要重建工業基礎，鞏固美國在人工智慧（AI）領域領先地位的必要性。

針對報導，美國務院發言人表示，官網上已更新與中國關係現況，以反映本屆政府有關中國和美中關係的政策及優先事項；中國外交部發言人郭嘉昆則回應稱，美國務院扭曲事實真相，詆毀中國外交政策，鼓噪所謂中美戰略競爭，中方對此強烈不滿，堅決反對。

值得關注的是美國務院同時也刪除了「中華人民共和國」一詞，選用「中國」，並在網頁中3度提及「中國共產黨」，指責中國試圖操縱和顛覆聯合國（UN）等機構，試圖培養、安插中共黨員在各機構擔任領導角色或其他職務。

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