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面試時都會問「這2個問題」 CEO揭曉背後目的

2025/02/21 10:16

美國求職平台Indeed執行長海姆斯（Chris Hyams）在面試求職者時，都會問2個問題，藉此了解對方的好奇心和適應能力。招募活動示意圖。（路透）美國求職平台Indeed執行長海姆斯（Chris Hyams）在面試求職者時，都會問2個問題，藉此了解對方的好奇心和適應能力。招募活動示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國求職平台Indeed執行長海姆斯（Chris Hyams）在面試求職者時，採取了一種創新的方式。有鑑於當求職者來到他面前時，其技能和經驗通常已經由公司內部的其他主管審查過，所以他可以詢問更多非傳統的、更具個人特質的問題，而海姆斯認為，最重要的是求職者的好奇心和適應能力，因此他都會問「2個問題」，來評估這2種關鍵的軟實力。

《CNBC》報導，海姆斯從2019年開始擔任Indeed執行長，他表示，當面試的經驗越多，他就越不會關注特定的知識或經驗，「最重要的不是你做過什麼，而是你的好奇心和適應能力。」

因此，海姆斯在每次面試時，都會問這2個問題，以調查這2項軟實力，第1個問題是：「你對什麼事情有極大的好奇心？」 ，或是另個問法「有什麼是你深深在乎的？」；第2個問題是：「給我說個關於你曾經對某件事情百分之百確信，但後來卻發現自己完全錯了的故事。」

海姆斯表示，求職者的回答不一定要與工作業務相關，甚至他更偏好非工作相關的話題。

海姆斯說：「如果你可以花 45 分鐘談論如何烘焙酸種麵包，分享你嘗試過的 57 種不同配方食譜，以及如何調整溫度和水分比例的實驗...當一個人對某件事充滿好奇心時，那只是個問題：他還能愛上什麼？」

海姆斯同時尋找那些能夠快速調整方向，並且勇於承認錯誤的員工。他指出，任何從不犯錯，或永遠不肯承認自己錯誤的人，都很難共事，因為每個人都會犯錯。

許多商業領袖也認為，適應力是當今最關鍵的職場技能之一，特別是在人工智慧（AI）快速進入各種職場的時代。包含億萬富翁創業家庫班（Mark Cuban），或是Rent The Runway 執行長海曼 （Jennifer Hyman），都曾強調，適應能力是未來求職市場的核心競爭力。

海姆斯另一項獨特的面試方式是，他說，自己通常在面試前，不會去看求職者的履歷，他更希望根據對方在對話中展現的內容來做判斷，而不被紙上的資訊影響。

海姆斯說：「對我來說，盡可能消除先入為主的觀念非常重要，直接去評估一個人……儘管我希望自己是理性且開放的，但我仍然有偏見，每個人都有偏見。」海姆斯也坦言，他無可避免地對某些學校、學位或公司持有偏見，即便他努力克服，這些偏見仍然存在，而這是他理解到的過時模式。

海姆斯舉例說，如果你面試2名求職者，而其中1人已經擁有相似的職稱頭銜，這可能會讓你不自覺地偏向該名求職者。這種潛在的偏見，正是導致某些群體難以在職場晉升的原因，例如女性、有色人種和身心障礙者等。

海姆斯強調：「Indeed 的核心原則之一是：『人才是普遍存在的，但機會卻不是。』」

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