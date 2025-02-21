大裁3600名員工！Meta高層薪酬大加碼 奬金提高到基本薪資200％

大裁3600名員工！Meta董事會批准高層年度獎金計畫，將奬金提高到基本薪資200%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在Meta開始裁員5%、約3600位業績表現最差的員工後，高層主管大加薪，根據週四提交的文件，Meta新的高階主管獎金計劃，Meta高層可以獲得相當於基本薪資200%的獎金，高於先前的75%。

Meta 尚未回應置評請求。

CNBC報導，Meta週四在1份公司文件中表示，已批准提高高階主管年度獎金計畫的「目標獎金百分比」。文件顯示，根據新計劃，Meta的指定高階主管可以獲得相當於其基本薪資200%的獎金，更新後的獎金計畫不適用於Meta執行長札克柏格。

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在確定Meta高階主管的「目標總現金薪酬」與同業公司同等職位主管的目標總現金薪酬「相等或低於其目標總現金薪酬的15%後，Meta董事會委員會於2月13日批准了此變更。

文件稱，此次增加薪酬後，除執行長外，指定高管的目標現金薪酬總額將下降至同行目標現金薪酬的約50%。

另，根據《金融時報》週四報道，Meta還將數千名員工的年度股票選擇權分配削減了約10%。報告指出，股票選擇權的減少可能會因員工的居住地和在公司中的職位而有所不同。

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