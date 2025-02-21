你的老闆是控制狂嗎？專家教你1招共處

專家表示，5種老闆常見的衝突人格類型中，以控制狂是最難搞，因為他們永遠不會告訴你，他們要什麼。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕你的老闆是控制狂嗎？專家表示，1個難相處的老闆會讓最令人滿意的工作，變成1種負面體驗，而在5種衝突人格類型中，又以控制狂是最難搞，因為他們永遠不會告訴你，他們要什麼，與這類型老闆一起工作時，確認他們是否需要成為團隊的一部分，而不要只顧著工作，這樣才能避免或降低雙方的摩擦。

CNBC報導，《如何與任何人相處：預測和預防工作和家庭衝突的手冊》一書的作者，同時也解決資源集團（Resolution Resource Group）總裁吉姆·吉恩說，最糟糕的工作夥伴是「任務驅動型合作者」。

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吉恩進一步指出，這種人想要參與所有事情，解決所有衝突，說著讓我們成為最好的朋友吧，但卻是1個控制狂，他們不會信任你。

這樣的老闆傾向於微觀管理，但不會直接說出他們真正想要什麼，他說，他們永遠不會告訴你他們對你不滿，但如果你不照他們的方式做事，他們就會抓狂。

面對常見5種衝突人格，應如何共事呢？

迴避者：這種人通常會避免衝突，並且獨自工作時效果最好。為了與他們建立良好的工作關係，你應該有效地利用時間，並避免無意義的會議。如果你沒有收到他們的回復，請堅持下去。

競爭對手：競爭對手通常會承擔許多風險，其行為方式很激進。與競爭對手合作時，你應該遵守他們設定的期限並信守諾言。

分析者：分析者透過有條不紊且基於證據的視角看待世界。他們喜歡在採取行動之前收集大量資訊。為了與他們一起創建出色的工作流程，向他們展示你可以靈活並對他們的思考過程感興趣。

合作者：合作者會努力將事情變得個人化，讓你放鬆警惕，他們富有同情心，並且樂於擔任客戶關係經理，但他們不會直接表達自己的需求。與合作者一起工作時，要確認他們是否需要成為團隊的一部分，而不要只顧著做生意。

調解者：調解者將集體的成功和福祉，置於自己的成功和福祉之上。他們在鼓勵隊友方面做得很好，但當他們感到沒有得到讚賞時，他們就會感到沮喪。要值得信賴，不要將這些類型視為理所當然。

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