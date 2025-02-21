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DeepSeek、華為2大救星！華爾街喊輝達股價至少漲3成

2025/02/21 11:31

華爾街上調輝達目標價至190美元，股價潛在上漲空間至少漲3成（路透） 華爾街上調輝達目標價至190美元，股價潛在上漲空間至少漲3成（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達即將在下週公佈財報，雖然GB200產能瓶頸難掩增長勢能，不過，華爾街投行預期，在Blackwell B200晶片供應量高於預期，且因DeepSeek需求激增，及華為AI晶片供應受限，中國正大量採購H20 GPU，預期第4季業績和業績指引仍可能呈現「強勁」表現，將其目標價上調到190美元，潛在上漲空間逾35%。

輝達預計於美東時間下週三（26日）公佈截至第4財季財報。

外媒報導 ，KeyBanc分析師John Vinh在客戶報告中指出，儘管此前對GB200伺服器產能提升受限存在擔憂，但我們預計輝達第4財季業績，將強勁超出預期，並對第1財季給出保守但高於市場共識的指引。

Vinh表示，雖然GB200機架的生產限制確實影響了出貨，但以下因素將完全抵消這一影響，Vinh指出，由於GB200初期良率較低，我們相信客戶已經能夠推遲GB200的訂單，讓B200晶片供應量高於預期。

他進一步指出，中國雲服務商因DeepSeek需求激增，及華為昇騰AI晶片供應受限，正大量採購H20 GPU，我們觀察到輝達客戶，尤其是雲服務商通過EMS代工廠增加囤貨，因此輝達向EMS的供貨可確認為實際收入。

基於上述理由，Vinh將輝達股票評級維持在加碼，並將目標價從180美元上調至190美元，以週四收盤價140.11美元換算，潛在上漲空間為35.6%。

Vinh 預計輝達第4季營收將達382億美元，每股盈餘為0.85美元，高於市場普遍預測380億美元與0.84美元；至於2026會計年第1季，他預計營收將達到430億美元，每股盈餘為0.94美元。

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