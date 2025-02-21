黃金超狂又創歷史新高！今年已10度刷新紀錄

黃金價格週四（20日）飆升至歷史新高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國總統川普的關稅威脅引發全球貿易戰擔憂，激起避險需求，黃金價格週四（20日）飆升至歷史新高，為今年迄今第10次歷史新高，且今年迄今黃金價格已上漲約12%。

現貨黃金上漲0.1%至每盎司2936.38美元，交易時間稍早，金價曾觸及2954.69美元，為今年迄今第10次歷史新高；4月交割的黃金期貨價格上漲0.7%，至每盎司2956.10美元。

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Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「貿易局勢持續緊張，不斷引發通膨和成長擔憂，從而激起市場對黃金避險性質的興趣。」

週三川普表示，他將「在下個月或更早」宣布對木材、汽車、半導體和藥品徵收關稅。

自1月20日上任以來，川普已對中國進口產品徵收10%的關稅，對鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。

Blue Line Futures首席市場策略師菲利普·斯特里布爾（Phillip Streible）指出，央行全年持續購買，這是支撐金價的主要潛在因素之一，ETF資金也連續3天流入黃金市場。

川普週三譴責烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者，並呼籲他必須迅速採取行動確保和平，否則可能會失去他的國家。

對此葛蘭特表示，潛在的和平協議可能會暫時緩解地緣政治緊張局勢，並可能在短期內給黃金帶來壓力。他說：「黃金價格可能會在歷史高點停滯數週，但最終會持續上漲趨勢，因為基本面因素足以支撐漲勢。」

此外美國聯準會（Fed）週三公布上一回的政策會議紀錄，其內容顯示川普上台的政策引發Fed對通膨上升的擔憂，強化其暫緩降息的立場。

瑞士海關數據顯示，1月瑞士的黃金出口年增，因為對美國的供應量飆升至至少13年來的最高水準。

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