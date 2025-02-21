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川普喊「上任首日降物價」！美國這3商品暴漲 他狂甩鍋「與我無關」

2025/02/21 10:17

美國總統川普於競選期間大打經濟牌，承諾降低美國人的生活成本。（法新社資料照）美國總統川普於競選期間大打經濟牌，承諾降低美國人的生活成本。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於競選期間大打經濟牌，承諾降低美國人的生活成本，然而主要受雞蛋、汽油價格飆漲，以及住房成本（租金、房價）居高不下，通膨正在加劇，川普對此也立馬撇清責任，堅稱與他無關。

《Fortune》報導，川普與馬斯克於日前共同接受福斯新聞訪問，馬斯克提到川普從上1任政府接手2兆美元赤字，川普表示認同，並主動補充：「通膨回來了，而我才到任兩週半。」川普進一步說：「這與我無關，他們（拜登政府）揮霍無度。」

據美國政府最新數據顯示，通膨於2024年下半年逐漸下滑，但上（1）月卻再度升溫。主要受雞蛋、汽油價格飆漲，以及住房成本（租金、房價）居高不下，今年1月份消費者物價指數（CPI）回升至3％水準，較去年12月增加 0.5%，為過去一年半以來最快的單月增幅。

儘管目前通膨率相比2022年6月接近 9%的高峰值已大幅下降，但仍未達到聯準會設定的2%通膨目標。

1月分的大部分時間仍由拜登總統主政，而川普於1月20日上任。經濟學家警告，川普的政策包括大規模驅逐移民和關稅，可能引發通膨，然而要將1月的通膨回升歸咎於此，可能言之過早。

穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，儘管突然出現的高通膨有多種原因，但川普經濟政策導致的更高通膨預期，可能是其中1項驅動因素。

經濟學家一致認為總統對價格的影響相當有限，但這並不能造成政客試圖推卸責任的理由。先前川普在競選期間承諾，要在上任第1天就將物價降下來，不過，他就職迄今物價依然居高不下。

而去年12月川普當選後告訴《時代》雜誌：「物價一旦上漲就很難再降下來。你知道，這非常困難。」

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