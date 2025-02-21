憂經濟及關稅前景！道瓊下挫逾450點 台積電ADR收低

週四美國股市主要指數多回落。（歐新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於持續的關稅擔憂，及零售巨頭沃爾瑪發布業績不佳的預測，引發投資人對經濟前景的質疑，週四美國股市回落，道瓊工業指數下跌450點，跌幅1.01%，標普500指數下跌0.43%，為連續兩天創下歷史新高後收黑，那斯達克指數下跌0.47%，費城半導體指數逆勢小漲0.02%，台積電ADR跌0.42%，收在200.10美元。

綜合外媒報導，全球最大的零售商沃爾瑪公布本會計年度銷售額和利潤預測，低於分析師的預期，表明消費者需求受到抑制。沃爾瑪預計，本財年銷售額將成長3%至4%，2026財年的獲利預期低於預期。對此專家認為，由於消費者推動了美國經濟的70%，沃爾瑪疲軟的業績預期引發對消費者狀況和未來潛在消費支出的擔憂，導致沃爾瑪股票出現拋售，並蔓延至整個市場。沃爾瑪終場下跌6.53%，其他大型零售商Target和Costco分別下跌2%及2.61%。

請繼續往下閱讀...

大型股則漲跌不一，AI晶片龍頭輝達上漲0.63%，微軟漲0.53%、蘋果揚升0.39%，特斯拉跌1.71%，亞馬遜跌1.65%，Meta跌1.27%。

道瓊工業指數下跌450.94點或1.01%，收44176.65點。

那斯達克指數下跌93.89點或0.47%，收19962.36點。

S&P 500 指數下跌26.63點或0.43%，收6117.52點。

費城半導體指數上漲0.94點或0.018%，收5310.63點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法