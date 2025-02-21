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銳澤去年每股獲利7.41元 擬配發股息5.5元

2025/02/21 08:18

銳澤去年每股獲利7.41元，擬配發股息5.5元（資料照）銳澤去年每股獲利7.41元，擬配發股息5.5元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高科技廠房氣體供應系統廠銳澤（7703）2024年營收19.51億元，稅後盈餘2.37億元，每股稅後盈餘（EPS）7.41元；董事會決議擬配發每股5.5元現金股利，股利配發率達74.22％，以昨收盤價164.5元計算，現金殖利率達3.34％。

受惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求持續穩定向上，銳澤2024年第四季營收達6.33億元，創單季新高記錄，稅後盈餘達8572萬元，每股稅後盈餘（EPS）2.61元；2024年全年營收19.51億元，稅後淨利2.37億元，每股稅後盈餘（EPS）7.41元。

銳澤董事會昨決議通過2024年擬配發每股5.5元現金股利，股利配發率達74.22％，以昨收盤價164.5元計算，現金殖利率達3.34％。展望2025年第一季，銳澤持審慎樂觀看法，看好半導體主要客戶二次配拆移機業務需求，並同步積極拓展日本、新加坡業務版圖，以期帶動未來營運良好表現。

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