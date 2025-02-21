宇瞻去年每股獲利2.18元，擬配發股息2.2元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠宇瞻 （8271） 2024年稅後盈餘約2.79億元，每股稅後盈餘2.18元；董事會決議每股配發1.95元現金股利，另以資本公積每股配發0.25元現金，合計每股配發2.2元現金股利，以昨收盤價51.6元計算，現金殖利率約4.26%。

受記憶體整體大環境價跌量縮影響，加上產品組合變化，宇瞻2024年營收78.37億元、僅年增約2.7%，毛利率16.6%，年減6.71個百分點，稅後盈餘約2.79億元、年減49.56%，獲利創近9年新低，每股稅後盈餘2.18元。

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宇瞻董事會決議每股配發1.95元現金股利，另以資本公積每股配發0.25元現金，合計每股配發2.2元現金股利；以昨收盤價51.6元計算，現金殖利率約4.26%

此外，為了獎勵優秀員工及留任關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與環境、社會及公司治理（ESG）成果，宇瞻董事會也決議發行1485張限制員工權利新股。

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