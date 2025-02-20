川普頻揮關稅重拳 越南2/3美製造商料將裁員

除了對等關稅，川普宣佈將對半導體、汽車、藥品、木材等課徵新關稅。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕越南美國商會調查發現，如果川普政府對以出口為導向的越南課徵關稅，恐迫使3分之2在越南設廠的美國製造公司裁員。該調查顯示，81％的受訪者對可能的關稅表達憂心，其中製造業者高達92％。

該調查是在本月4日至11日進行的，當時美國總統川普已批准對鋼鋁加徵25％關稅，並宣佈對貿易失衡的國家課徵更廣泛的對等關稅。該商會說，「在製造業中，近3分之2預計可能裁員」，若包含所有產業，則該比例降至約50％。

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調查結果是基於越南美國商會逾100個會員的看法，相關公司包括英特爾、耐吉等跨國企業。在2018年川普第一任期與中國展開關稅戰後，越南從各國製造業的大舉投資獲益，這些業者將生產線移出中國。截至1月底的越南官方數據顯示，規模逾5000億美元的外國投資中，超過60％是製造業。

越南的製造業外國投資人對川普一月底就任後，宣佈對中國、墨西哥與加拿大課徵關稅仍大致抱持樂觀態度。然而隨著川普接續推出新關稅威脅，情緒發生變化。一名投資顧問說，「我們對所謂的對等關稅感到驚訝，這是非常奇怪的措施」。

一些分析師表示，由於越南是美國第4大貿易夥伴，對美國有鉅額貿易順差，因此可能成為川普新關稅的目標，尤其將遭半導體關稅沈重打擊，因為越南是輸美晶片的主要出口國之一。

越南美國商會說，「許多公司憂心關稅增加的成本恐干擾供應鏈，並迫使他們對營運重加思考」，該商會強調，高達94％的製造企業預料關稅將造成負面衝擊，41％考慮多元化業務，降低對美國市場的依賴。

另外，路透調查發現，近90％日本企業預料川普的關稅政策將帶來負面影響，這是迄今為止美國頭號外國直接投資者對川普疑慮加劇的最明確跡象。

報導說，約86％回應者表示，川普的政策將對其經營環境造成負面或稍微負面的效應，較去年72月相同調查的73％大幅上升。川普最新的關稅威脅是對汽車、半導體等課徵約25％關稅。一家電子公司說，「如果汽車產業受關稅衝擊，半導體銷售也將產生影響」，進而衍生連鎖效應。

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