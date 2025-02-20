晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

通膨未降＋川普關稅 「停滯性通膨」疑慮再現

2025/02/20 22:25

2022年美國通膨高漲、股債重跌，使市場籠罩停滯性通膨疑慮。（美聯社）2022年美國通膨高漲、股債重跌，使市場籠罩停滯性通膨疑慮。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國頑固的通膨與川普總統強硬的貿易政策，再度引發人們對停滯性通膨（stagflation）的疑慮，這個融合成長疲軟以及通膨持續居高不下的局面，曾在1970年代困擾美國經濟。

布蘭迪全球（Brandywine Global）固定收益策略師麥克英泰（Jack McIntyre）說：「停滯性通膨再現的可能性是肯定的，因為我們有這些有害消費者需求的政策，而持續的通膨限制了聯準會（Fed）的操控能力。長期而言，不再是零可能性的景象了」。

根據美國官方數據，1月消費者物價指數（CPI）月增0.5％、創2023年8月以來最快增速，年增3％、較前一月走高，顯示美國通膨並未降溫，而川普的關稅威脅進一步增添通膨壓力，使美國的經濟成長難有定論。

元創資本管理（Innovator Capital）首席投資策略師烏爾班諾維茨（Tim Urbanowicz）指出：「比起通膨風險，讓我們更擔心的是停滯性通膨；除了必須應對通膨的頑固基礎外，關稅可能轉變為對消費者課稅，衝擊利潤與經濟成長，拖累經濟」。

美國銀行對全球基金經理人進行的調查結果，投資人預期未來一年美國陷入停滯性通膨的比率，創7個月來最高水準。

2022年停滯性通膨的疑慮一度甚囂塵上，當時通膨居高不下、股債重挫，但因通膨最終放緩，經濟維持強韌，該景象並未成為現實。

如今許多人認為，美國經濟將再度避免落入停滯性通膨，因為約3%的核心通膨仍遠低於1970年代的水準，當時核心通膨平均7%。

不過穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）警告，市場或許低估停滯性通膨的風險。他提到，若川普兌現大規模驅逐沒有簽證或無證勞工的政見，恐助長通膨。

他說，「關稅與驅逐勞工是通膨的根源，並將傷害成長，兩者皆將造成負面的供給衝擊」，他補充，原油價格飆漲等負面的供給衝擊導致了1970年代的停滯性通膨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財