通膨未降＋川普關稅 「停滯性通膨」疑慮再現

2022年美國通膨高漲、股債重跌，使市場籠罩停滯性通膨疑慮。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國頑固的通膨與川普總統強硬的貿易政策，再度引發人們對停滯性通膨（stagflation）的疑慮，這個融合成長疲軟以及通膨持續居高不下的局面，曾在1970年代困擾美國經濟。

布蘭迪全球（Brandywine Global）固定收益策略師麥克英泰（Jack McIntyre）說：「停滯性通膨再現的可能性是肯定的，因為我們有這些有害消費者需求的政策，而持續的通膨限制了聯準會（Fed）的操控能力。長期而言，不再是零可能性的景象了」。

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根據美國官方數據，1月消費者物價指數（CPI）月增0.5％、創2023年8月以來最快增速，年增3％、較前一月走高，顯示美國通膨並未降溫，而川普的關稅威脅進一步增添通膨壓力，使美國的經濟成長難有定論。

元創資本管理（Innovator Capital）首席投資策略師烏爾班諾維茨（Tim Urbanowicz）指出：「比起通膨風險，讓我們更擔心的是停滯性通膨；除了必須應對通膨的頑固基礎外，關稅可能轉變為對消費者課稅，衝擊利潤與經濟成長，拖累經濟」。

美國銀行對全球基金經理人進行的調查結果，投資人預期未來一年美國陷入停滯性通膨的比率，創7個月來最高水準。

2022年停滯性通膨的疑慮一度甚囂塵上，當時通膨居高不下、股債重挫，但因通膨最終放緩，經濟維持強韌，該景象並未成為現實。

如今許多人認為，美國經濟將再度避免落入停滯性通膨，因為約3%的核心通膨仍遠低於1970年代的水準，當時核心通膨平均7%。

不過穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）警告，市場或許低估停滯性通膨的風險。他提到，若川普兌現大規模驅逐沒有簽證或無證勞工的政見，恐助長通膨。

他說，「關稅與驅逐勞工是通膨的根源，並將傷害成長，兩者皆將造成負面的供給衝擊」，他補充，原油價格飆漲等負面的供給衝擊導致了1970年代的停滯性通膨。

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