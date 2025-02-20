越媒爆在越外商逾半數虧損 打死不退原因曝

越南吸引不少外商前往投資。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據越南財政部統計，截至 2023 年底，大約2萬9000 家外商直接投資（FDI）公司中，超過 56% 出現虧損，也就是每兩家FDI企業中，就有一家虧損。越南財政部指出，許多外商直接投資公司多年來處於虧損狀態，仍擴大投資，有些收入和利潤很高，繳納的稅卻很少，應該審查是否有逃稅疑慮。

《越南快訊》報導，越南財政部數據顯示，2023 年在越外商直接投資公司收入下滑 4.3% ，利潤縮水16%，全年虧損增加 32%，達到 217.46 兆越南盾（約台幣2826億）。

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截至 2023 年底，越南近2萬9000 家外商直接投資公司中，虧損企業1萬6292家，佔56%以上，年增 21.2%；累計虧損家數更達1萬8140家，增加 15%；資不抵債的企業5091 家，增幅 15.2%。

即使半數外商虧損，越南財政部說，外商直接投資資金仍維持成長態勢，2023年註冊資本達到394億美元，年增34.5%以上。外國投資者實際投入資金230多億美元，成長3.5%，這些資源大部分集中在中小型投資項目。

越南財政部認為，有些企業收入和利潤很高，繳納的稅金卻很少，呼籲政府審查外商直接投資政策，以防止移轉定價（Transfer pricing）和逃稅。移轉定價是指在關聯企業內部或企業之間對交易進行定價，以減低稅金的商業行為，簡而言之是一種避稅的主要方法。

另外，財政部建議對經營效率低或有違規跡象、造成稅收損失、對環境和社會經濟造成負面影響的外商企業，加大管理措施。

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