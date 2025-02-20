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89％企業調薪解人才荒 薪資漲幅1％至5％

2025/02/20 21:31

歐洲商會與華德士共同發布「2025數位薪資調查報告」。（歐洲商會提供）歐洲商會與華德士共同發布「2025數位薪資調查報告」。（歐洲商會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕全球招募機構華德士（Robert Walters）指出，台灣就業市場正面臨日益嚴峻的人才短缺問題，89%的企業預計在2025年加薪，預期2025年台灣員工的薪資增幅將介於1％至5%，而擁有熱門技能的轉職者則有機會獲得5％至20%的薪資漲幅。

歐洲商會與華德士今共同發布「2025數位薪資調查報告」，調查指出，在台灣有35%的專業人士對其領域的就業機會抱有信心，另36%的專業人2025年沒有轉職計畫，46%的專業人士計劃在未來6個月內積極尋找新的工作機會。

調查指出，儘管市場態度保守，台灣就業市場正面臨嚴峻的人才短缺問題。71%的受訪企業指出，在招募中高階主管及資深專業人士等關鍵職務時，面臨巨大挑戰。有鑑於此，調查52%的企業計劃在2025年擴大招募，特別是針對高專業技能需求與戰略性職務角色。

另有49%的企業表示，當前招募市場面臨中高階主管與資深專業人士人才短缺的挑戰。

根據華德士最新的全球薪資調查報告，預計2025年台灣員工的薪資增幅將介於1％至5%，而擁有熱門技能的轉職者則有機會獲得5％至20%的薪資增長。

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