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AI帶動 OPPO:摺疊機未來3-4年銷售量翻2倍

2025/02/20 21:41

OPPO海外營銷、銷售和服務總裁張洲川（Billy Zhang）。（記者王憶紅攝）OPPO海外營銷、銷售和服務總裁張洲川（Billy Zhang）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕OPPO 今（20）日在新加坡發表全球最輕薄的AI摺疊機Find N5，OPPO海外營銷、銷售和服務總裁張洲川（Billy Zhang）指出，在AI趨勢帶動下，摺疊手機還有很大發展，預期摺疊手機未來3-4年銷售量可以翻2倍。

摺疊手機自2019年問世以來，去年第三季首次出現衰退，讓市場擔心摺疊手機未來表現，對此，張洲川表示，目前摺疊手機又厚、又重，螢幕不夠好，且電力續航、耐用性等還有成長空間，而AI趨勢，圖片、影片需求一定要跟大螢幕結合，才會有最好的表現，因此預期摺疊機未來3-4年銷售量可以翻2倍。

張洲川說，OPPO在AI相關專利申請了6000個，其中70個是與影音相關，預期OPPO在摺疊機市場有優勢。

張洲川說，今年OPPO會採取雙旗艦手機發展方向，要挑戰高端市場，而在市場布局下，今年重點會放在歐洲市場，而新興拉美市場也會重點布局。

OPPO 今（20）日在新加坡發表全球最輕薄的摺疊機Find N5，在訴求摺疊狀態下，厚度僅8.93毫米、229克重，展開時擁有8.12吋內螢幕，為所有書本式摺疊手機中最大尺寸。

Find N5是全球首款搭載高通Qualcomm Snapdragon 8 Elite的摺疊機，其中結合Hexagon NPU使AI 性能提升45%，而高通3奈米架構則進一步使續航更持久。Find N5搭載ColorOS 15介面，有螢幕翻譯與口譯功能，以及AI通話摘要、AI錄音摘要、AI筆記助理等，且可透過AI消除畫面中的雜物、反光、眩光，也能夠增強畫面解析度、並修復模糊照，Google 圈定即搜功能、Google Gemini助手。

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