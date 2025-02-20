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光寶科攜手8夥伴聚焦5G 揮軍巴塞隆納MWC大會

2025/02/20 20:57

光寶科深耕布局5G專網應用領域，致力於建構完整的5G全球生態系。（資料照）光寶科深耕布局5G專網應用領域，致力於建構完整的5G全球生態系。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）深耕布局5G專網應用領域，致力於建構完整的5G全球生態系，集團決定連續第3年揮軍西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會 （MWC），此次將攜手來自歐、美、亞洲的8家指標國際企業與學界夥伴，共同對外展示「多元化5G O-RAN商業應用解決方案」，為後續營運增添柴火。

光寶科表示，集團透過自主研發、軟硬體整合實力，設計出「全系列最新型一體式5G專網通訊小基站」與相關網管產品，在技術方面具備高效能、低能耗、高網速、低延遲等特性，可望滿足客戶在商用、微型、室內外等多元需求，優化創新應用，向市場提供B5G、6G等完整解決方案。

光寶科為進一步推動旗下5G專網落地應用，成功攜手電信商Vodafone，結合AI先進影像辨識系統與網路通訊先進技術，展現在智慧畜牧領域的創新應用；並同步與日本電信商NTT EAST等8間國際級指標夥伴，共同完成智慧醫院、智慧工廠、智慧校園、智慧生活等跨洲、跨國、跨場域的多元化專網應用布建。

管理層指出，集團的目標是助攻、滿足客戶與合作夥伴，協力建構高效率、低能耗的網通解決方案，打造共贏雙生的生態系，目前安排本月26日（週三）在內湖總部召開去年第4季法人說明會，將公布2024全年財報並公布2025年的營運展望。

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