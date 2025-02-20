OPPO 新機Find N5登場 搶下全球最輕薄摺疊機寶座

OPPO 新機Find N5。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕OPPO 今（20）日在新加坡發表全球最輕薄的摺疊機Find N5，厚度僅8.93毫米、229克重，挑戰摺疊機霸主三星。OPPO Find N5預計2月28日全球陸續上市，台灣市場是否上市，還在評估中。

值得注意的是，OPPO Find N5也企圖搶食蘋果iPhone市場，過去使用Mac與 iPhone有資料同步功能，而Find N5的O+ Connect for Mac應用程式，則可讓Find N5可與Mac無縫共享照片、影片和檔案。

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OPPO海外營銷、銷售和服務總裁張洲川（Billy Zhang）指出， Find N5展開時，擁有8.12吋內螢幕，為所有書本式摺疊手機中最大尺寸，摺疊時，6.62吋的20.7:9外螢幕提供寬廣而熟悉的比例。Find N5 也是業界首款獲得TÜV萊茵無感摺痕認證的手機，領先同級的淺且窄的摺痕。

Find N5是全球首款搭載高通Qualcomm Snapdragon 8 Elite的摺疊機，其中結合Hexagon NPU使AI 性能提升45%，而高通3奈米架構則進一步使續航更持久。Find N5搭載ColorOS 15介面，有螢幕翻譯與口譯功能，以及AI通話摘要、AI錄音摘要、AI筆記助理等，且可透過AI消除畫面中的雜物、反光、眩光，也能夠增強畫面解析度、並修復模糊照，Google 圈定即搜功能、Google Gemini助手。

OPPO 在2024年全球智慧型手機銷售排名第四，市佔率8 %。

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