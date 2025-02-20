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董事長林榮德遭起訴 冠軍:對財務與業務無影響

2025/02/20 20:06

冠軍建材高層遭起訴。（資料照）冠軍建材高層遭起訴。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕冠軍（1806）高層管理人員因涉及法律案件今日遭新北地方法院起訴，對此冠軍表示深切的遺憾和重視，同時本案已進入司法程序，靜候審理結果，不予評論，冠軍也指出此事件「對公司財務及業務無影響」，日常營運正常。

冠軍建材董事長林榮德等管理層6人去年10月遭檢調偵訊，檢調調查，冠軍建材董事長林榮德與妻子王女等人，以實際掌控的多家公司作為冠軍公司經銷商，藉此侵占8億餘元貨款，導致冠軍建材遭受重大損害；不過，冠軍喊冤，去年11月審計委員會也展開調查及委託獨立第三方專業機構協助，未發現此事件存在有重大損害或不利益之情形。

面對公司高層遭起訴，冠軍指出，為落實公司治理及維護股東權益，對於涉案管理階層皆已迴避系爭事件所衍生法律爭議，公司董事會、審計委員會及其他功能委員會各職所司，已採取一切必要措施，確保公司運作一切正常；同時，冠軍也表示，本案已進入司法程序，靜候審理結果，不予評論，此事件「對公司財務及業務無影響」，日常營運正常。

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