台企銀董事長劉佩真准辭22日生效 總經理李國忠暫代

財政部今日已批准台企銀董事長劉佩真的辭呈，22日起生效。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台企銀董事長劉佩真因病請長假，因居家上班期間申領業務費及獎金，新北地檢署介入偵辦，劉佩真日前向政院高層口頭請辭後，已正式向財政部提出辭呈。據了解，財政部今日已批准劉佩真的辭呈，22日起生效，明天（21日）為劉佩真任期最後一天，台企銀董事長一職將由總經理李國忠暫代。

台企銀2月8日遭新北地檢署搜索，訊後劉佩真以50萬元交保。據了解，劉佩真第一時間就向政院表達辭意，由於立法院將於25日開議，為避免因她的案件引發政治口水，對行政團隊造成困擾，劉佩真已正式提出辭呈，財政部今天准辭，自22日起生效。

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據指出，劉佩真請病假期間，仍參與公司相關決策，包括批公文及以LINE下指示等，有LINE截圖等可以證明。知情人士表示，劉佩真並非請長假期間都申領業務費及獎金，而是有居家上班紀錄的日期，才依規定請領，而她居家辦公期間，公司經營績效指標皆正成長，且優化資產品質及風險控管具顯著成效。

劉佩真的先生是前行政院主計長朱澤民，她原任輸出入銀行理事主席，2023年接任台企銀董事長，近幾年台企銀業績表現良好，2024年台企銀稅前盈餘140.57億元，稅後淨利112.31 億元，每股稅後盈餘1.23 元，已連續3年獲利超過100億元。

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