關稅引發擔憂！近9成日企認為川普對業務不利

近9成的日本企業預計川普的政策將對企業產生負面影響。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後祭出各項關稅政策，引發全球關注，調查顯示，近9成的日本企業預計川普的政策將對企業產生負面影響，這是迄今為止市場擔憂情緒加劇的最明顯跡象，隨著美中貿易摩擦加劇，這些企業對未來的展望愈加黯淡。

據《路透》報導，調查結果指出，美國和中國之間關稅戰和貿易摩擦加劇的前景，對日本企業的未來展望蒙上陰影，高達約86％的受訪企業表示，川普的政策將對其商業環境產生負面影響，其餘的受訪企業則對川普的政策措施持正面態度。而在去年12月做同樣調查，73%％受訪者表示川普的第二任期將對其商業環境造成傷害，可見企業擔憂的情緒持續提高。

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在認為川普會帶來負面影響的受訪者中，72％的企業認為川普的貿易策略，包括徵收更多關稅是最不利的因素；26％的企業認為中美之間經貿摩擦加深是最不利的因素。

在對川普政策持正面看法的企業中，37％認為放鬆管制和減稅是最有利的因素，另有37％選擇了他的政策有助於促進化石燃料生產的政策。

一家資訊服務公司的經理在調查中指出，加強保護主義只會對全球經濟造成負面影響。

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