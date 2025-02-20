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富采法說會前拋震撼彈 宣布收購葳天股權促成私有化

2025/02/20 18:52

葳天科技提供通用照明、車燈、植物燈、UV等特殊照明用的LED 光源，被富采視為佈局加值型領域的重要子公司。（記者方韋傑攝）葳天科技提供通用照明、車燈、植物燈、UV等特殊照明用的LED 光源，被富采視為佈局加值型領域的重要子公司。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED龍頭廠富采（3714）法說會前夕拋出股權收購震撼彈，為強化旗下價值型應用能量，目標將持股比例53.69%的葳天科技（5277）增持至100%，管理層強調，無論最終是否成功收購股權達100%，後續都會繼續促使葳天科技終止興櫃買賣，並停止公開發行。

富采明日將召開法說會，今晚率先公布將透過全資子公司「威邦投資」進行葳天股權收購案，為考量富采集團在車用、先進顯示、智能感測與專業照明與光通訊等新領域的「3+1」長期發展策略，期望透過本次公開收購案，進一步深化被收購公司在富采集團下的策略合作綜效。

根據收購案細節，此次股權收購以每股新台幣9元作為對價，公開收購葳天科技已發行普通股，公開收購期間將自2月24日上午9時至3月25日下午3時30分止。預定最高收購數量為葳天科技普通股3152萬1840股，即為富采尚未持有的另外46.31%股權，最低收購數量為340萬3100股，約為葳天科技已發行普通股總數的5%。

富采表示，若收購股權比例達最低收購數量時，就算達成本次公開收購的條件，目標希望能夠完全持有葳天科技，若總持有股權比例未達100%，富采集團將繼續循合法、適當方法，以本次公開收購的同等價格來達到目的，最終將促成葳天科技私有化，終止興櫃買賣、停止公開發行。

葳天科技成立於2004年，2021年成為富采控股集團旗下一員，為把握未來化合物半導體技術的發展趨勢，結合富采在LED上游磊晶片和晶粒供應的資源優勢，以高功率LED封裝技術為基石，提供通用照明、車燈、植物燈、UV等特殊照明用的LED光源，提供客戶相關產品與服務等解決方案。

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