春節因素+央行打炒房 1月新青安受理戶數創新低

根據統計，1月新青安受理戶數3393戶、金額266.47億元，均創新低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布新青安貸款統計，今年1月新青安受理戶數3393戶、金額266.47億元，均創新青安上路以來新低，主因1月適逢農曆春節工作天數較少，加上中央銀行第7波選擇性信用管制影響，以及公股銀行加強新青安貸款貸前及貸後管理等。

根據財政部國庫署統計，今年1月新青安貸款受理戶數3393戶、月減25.7%，受理金額266.47億元、月減25.1%；撥貸戶數則為3888戶、月減24.7%，撥貸金額309.52億元、月減24.3%。

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財政部自2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月起推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

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