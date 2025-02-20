晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

力爭全球AI老三！韓國宣布開發本土ChatGPT

2025/02/20 18:32

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，韓國提出「開發本土ChatGPT」的國家級戰略。（示意圖，彭博）中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，韓國提出「開發本土ChatGPT」的國家級戰略。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上個月中國AI新創公司DeepSeek的橫空出世，為產業帶來了巨大衝擊，面對AI競賽不斷升溫，韓國提出「開發本土ChatGPT」的國家級戰略，力爭邁入AI前三強。

根據中國媒體《快科技》報導，韓國代理總統20日表示，隨著全球AI競爭進入新階段，AI強國紛紛投入巨資建設AI基礎設施，韓國不能落後於人，因此政府將著手推動開發本土ChatGPT，提供大量GPU資源和研究資金，確保韓國在AI創新領域處於領先地位。

報導指出，為了提升AI實力，韓國日前宣布將以民間合作模式，於今年內採購1萬顆GPU，包括輝達的H200與H100，用於打造國家級AI運算中心。

此前，美國在1月宣布啟動「星際之門」計劃，由OpenAI、甲骨文、軟銀和阿布達比投資公司MGX聯合投資，預計在2029年前投入5000億美元加速AI基礎設施建設，以維持其技術領先地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財