力爭全球AI老三！韓國宣布開發本土ChatGPT

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，韓國提出「開發本土ChatGPT」的國家級戰略。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上個月中國AI新創公司DeepSeek的橫空出世，為產業帶來了巨大衝擊，面對AI競賽不斷升溫，韓國提出「開發本土ChatGPT」的國家級戰略，力爭邁入AI前三強。

根據中國媒體《快科技》報導，韓國代理總統20日表示，隨著全球AI競爭進入新階段，AI強國紛紛投入巨資建設AI基礎設施，韓國不能落後於人，因此政府將著手推動開發本土ChatGPT，提供大量GPU資源和研究資金，確保韓國在AI創新領域處於領先地位。

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報導指出，為了提升AI實力，韓國日前宣布將以民間合作模式，於今年內採購1萬顆GPU，包括輝達的H200與H100，用於打造國家級AI運算中心。

此前，美國在1月宣布啟動「星際之門」計劃，由OpenAI、甲骨文、軟銀和阿布達比投資公司MGX聯合投資，預計在2029年前投入5000億美元加速AI基礎設施建設，以維持其技術領先地位。

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